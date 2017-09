Ministerpräsident Stephan Weil (Zweiter von links) spricht mit Frank Matthias Neu und Karola Neu über das Bäckerhandwerk, dabei ist auch Landtagsabgeordneter Marco Brunotte.© Simon Binge

Isernhagen/Langenhagen

Weil macht Station in Isernhagen und Langenhagen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat am Freitag Isernhagen und Langenhagen einen Besuch abgestattet. In Alwarmbüchen waren am Vormittag die Traditionsbäckerei Jasiek sowie der Verein Caspo seine Stationen. In Langenhagen bewies er sich am Nachmittag als Vorleser.