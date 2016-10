Pastor Karsten Henkmann überreicht Erich Bender die Urkunde zur Eichen-Konfirmation.© Carina Bahl

Isernhagen

Konfirmation liegt 80 Jahre zurück

Applaus in der Kirche? Das gibt es selten – und wenn, dann meist nur für musikalische Auftritte. Am Sonntagvormittag ehrten die Gottesdienstbesucher damit aber einen besonderen Jubilar: Erich Bender aus H.B. feierte in St. Marien – man mag es wirklich kaum glauben – seine 80 Jahre zurückliegende Konfirmation.