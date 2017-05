Das Corpus delicti: Ein meterlanger Riss klafft im Gussmetall der Transportleitung, die in Höhe des Lindenhofs geborsten ist.© Martin Lauber

| Martin Lauber

Isernhagen

Ab Freitag einspurig durch Isernhagen N.B.

Nach dem doppelten Rohrbruch in N.B. soll am Freitag der Alltag zurückkehren in die seit Dienstag zwangsverkehrsberuhigten Altdörfer. Wenn auch noch zunächst geregelt durch Baustellenampeln, sollen Autos beide Schadensstellen einspurig passieren können. Ab wann genau, wurde nicht mitgeteilt.