Robert Jon & The Wreck spielen speckig-dreckigen Southern Rock.© robert john

Isernhagen

Rock in der Blues Garage - von derb bis zart

Der September in der Blues Garage startet ruppig: Den Auftakt bilden Robert Jon & The Wreck mit Southern Rock irgendwo zwischen Blackberry Smoke und Zach Williams Reformation. Das Publikum erwarten satte Orgelklänge und rotziger Gesang nach dem Motto "I want my whiskey and I want my beer, so come on devil, do you hear!"