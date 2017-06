Bis zu 214 Kilometer legen die Radfahrer am Sonnabend auf Einladung des RTC Altwarmbüchens zurück.© Carina Bahl

Isernhagen

Im Fahrradsattel gilt "all inclusive"

Punkt 8 Uhr am Sonnabendmorgen am Helleweg in Altwarmbüchen: Hunderte Radfahrer strahlen nicht weniger als die Sonne – das Wetter ist perfekt, um bis zu 214 Kilometer quer durch die Lüneburger Heide zurückzulegen. Zum 27. Mal hat der Radtourenclub Altwarmbüchen zur großen Fahrt eingeladen – und das mit Erfolg.