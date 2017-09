Gleich mit zwei Seilen zu springen - dafür gibt es besonders viel Applaus.© Elena Everding

Altwarmbüchen

Hüpfende Herzen in der Grundschule

Das Präventionsprojekt "Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung hat am Donnerstag an der Grundschule Altwarmbüchen einen Workshop im Seilspringen angeboten. Damit sollen die Kinder für Bewegung und einen gesunden Lebenstil begeistert werden - um so Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.