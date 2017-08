In unmittelbarer Nähe des Rathauses beginnen Postzusteller täglich ihre Touren.© Carina Bahl

| Frank Walter

Altwarmbüchen

Posthof-Umzug würde Optionen eröffnen

Bei der anstehenden Aufwertung des Zentrums in Altwarmbüchen fällt der Blick jetzt auf ein "Filetstück“: den Posthof an der Stettiner Straße, nur wenige Meter vom Rathaus entfernt. Ein Umzug des Betriebs würde der Gemeinde neue Optionen in zentraler Lage eröffnen.