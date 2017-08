Günter Heller leitet das Polizeikommissariat Großburgwedel.© Kerstin Hamann

| Frank Walter

Altwarmbüchen

Polizei: Bitte rufen Sie uns an!

Der Leiter des Polizeikommissariat Großburgwedel hat am Dienstagabend im Ortsrat über das Kriminalitätsgeschehen in Altwarmbüchen informiert. Am Rande ging es auch um die mögliche Verlagerung der Polizeistation ins Zentrum.