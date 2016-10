Die Polizei hat in Kirchhorst einen Mann festgenommen, der in einen Supermarkt eingebrochen war.© Symbolbild (Rike Pixelio)

Kirchhorst

Einbrecher in Supermarkt festgenommen

Er versuchte sich zu verstecken, doch die Polizei konnte ihn trotzdem fassen: Ein junger Mann ist am Donnerstagabend in Kirchhorst festgenommen worden, nachdem er in einen Supermarkt eingebrochen war.