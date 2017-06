Unbekannte sind in eine Arztpraxis in H.B. eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.© Symbolbild

| Frank Walter

Isernhagen

Diebe durchwühlen Arztpraxis

Ein Einbruch in eine Arztpraxis, ein Autoaufbruch und ein missglückter Versuch, in eine Boutique und ein Pflegezentrum einzusteigen: Für mehreren Taten in Isernhagen sucht die Polizei jetzt Zeugen.