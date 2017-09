Wie in Langenhagen soll auch in Altwarmbüchen eine Badeinsel auf den See.© Christian Elsner

| Frank Walter

Isernhagen

Politik ringt hart um die Badeinsel

Die Badesaison am Altwarmbüchener See ist seit Freitag offiziell beendet, doch der Rat der Gemeinde guckte am Donnerstagabend schon mal aufs nächste Jahr – und dann soll eine Badeinsel den Schwimmern dort als neue Attraktion dienen.