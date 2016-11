Der neue Ortsrat Isernhagen F.B. mit Johannes Jaschke (FDP, von links), dem bisherigen Ortsbürgermeister Thomas Hahn (SPD), seiner Nachfolgerin Angela Leifers (CDU), deren Stellvertreter Professor Emil Brockstedt und Dirk Schnehage (beide CDU).© Frank Walter

Isernhagen F.B.

Leifers übernimmt in F.B.

Wenn die Vorzeichen so eindeutig sind, dann kann es auch in Isernhagen noch harmonisch zugehen: Einstimmig hat der Ortsrat Isernhagen F.B. am Donnerstagabend Angela Leifers (CDU) zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt. Die 49-Jährige hatte bei der Kommunalwahl mit Abstand die meisten Stimmen erhalten.