38 Oldtimer konnten bei der Premiere 2016 bewundert werden– an diesem Wochenende werden es noch einmal mehr.© Archiv

| Frank Walter

Isernhagen

Oldtimer-Freunde kommen auf ihre Kosten

Oldtimer-Fans aufgepasst: An diesem Wochenende gibt es was zu gucken. 60 historische Fahrzeuge gehen am Sonnabend, 26. August, bei der „2. Isernhagen Classic“ der Bürgerstiftung Isernhagen an den Start.