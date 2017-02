So wird das neue Feuerwehrgerätehaus an der Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B. einmal aussehen.© Fechtelkord & Eggersmann

Isernhagen

Vertrag fürs neue Feuerwehrhaus steht

Baugenehmigung und Spatenstich im Juni, die Fertigstellung im Sommer 2018: So sieht der straffe Zeitplan aus, den sich die Gemeinde und das Generalunternehmen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Isernhagen H.B. vorgenommen haben. Am Mittwoch wurde der dazugehörige Vertrag unterschrieben – im Wert von knapp 3 Millionen Euro.