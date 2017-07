Michael von Zaleski tritt am 11. August mit seinem Udo Jürgens-Programm in Isernhagen auf.© privat

Isernhagen

Eine Hommage an Udo Jürgens

„Merci Udo!“ heißt es am Freitag, 11. August, im KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. Ab 20 Uhr ist dort im NachtKaffee der hannoversche Sänger und Pianist Michael von Zalejski zu Gast und verspricht seinem Publikum eine Hommage an Udo Jürgens.