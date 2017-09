Er hat die Stimme von Frank Sinatra: Marc Masconi kommt in den Isernhagenhof.© Michael Kriese

Isernhagen F.B.

Hollywood-Atmosphäre im Isernhagenhof

Die ganz Großen aus Hollywood hat er im Gepäck: Sänger Marc Masconi kommt mit seinem Programm "Gentlemen of Music" am Sonnabend, 23. September, in den Isernhagenhof. Mit seiner Sinatra-Stimme will er den Wind des amerikanischen Lebensstils über die Bühne wehen lassen.