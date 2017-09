Die Polizei sucht weitere Zeugen für eine Unfallflucht in Altwarmbüchen.© Symbolbild

| Frank Walter

Altwarmbüchen

Lastwagenfahrer verursacht Unfall und flieht

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwochnachmittag in Altwarmbüchen Unfallflucht begangen – ausgerechnet in der Nähe der Polizeistation. Jetzt hofft die Polizei auf weitere Zeugen.