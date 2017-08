Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Mitte) informiert sich gemeinsam mit der Isernhagener Grünen-Vorsitzenden Carmen Merkel auf dem Hof von Landwirt Horst Wehde in Isernhagen H.B.© Frank Walter

| Frank Walter

Isernhagen H.B.

Landwirtschaftsminister hat schweren Stand

Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer hat sich am Montagabend in Isernhagen H.B. in einem bäuerlichen Betrieb umgesehen und anschließend in Voltmers Hof mit Zuhörern diskutiert. Dabei äußerten Landwirte auch reichlich Kritik an der Agrarpolitik.