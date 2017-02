Konstantin Wecker tritt im Isernhagenhof auf. © THOMAS KARSTEN

Isernhagen

Konstantin Wecker tritt im Isernhagenhof auf

„Jetzt können wir auf große Namen sparen“, hatte der Vorstand des Isernhagenhof-Kulturvereins angekündigt, als die Jahresbilanz nicht mehr in den roten Zahlen steckte. Und das tat der Verein: Gitte Haenning trat 2016 in der ausverkauften Scheune auf, jetzt legt der Kulturverein in diesem Jahr mit Konstantin Wecker nach.