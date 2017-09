Das Blues-Duo Deep Down South tritt am 6. Oktober im KulturKaffee Rautenkranz auf.© privat

Isernhagen

Deep Down South treten in Isernhagen auf

Ursprünglich, authentisch und rau beschreiben Musikkenner die Auftritte von Greg Copeland und Martin Messing alias Deep Down South. Das Blues-Duo tritt am Freitag, 6. Oktober, zum zweiten Mal im KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. auf.