Ortsbürgermeister Herbert Löffler hofft auf eine gute Beteiligung bei der Dorfentwicklungsplanung.© Frank Walter

| Frank Walter

Kirchhorst

Kirchhorster planen ihre Zukunft

34 Jahre nach der ersten Dorfentwicklungsplanung für Kirchhorst steht nun die nächste in den Startlöchern. Die Auftaktveranstaltung beginnt am Freitag, 29. September, um 17 Uhr in der Sporthalle.