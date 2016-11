Das Benefizfest für Kiran Kinderhaus, das Inge und Klaus Busch einmal im Jahr in der Grundschule Altwarmbüchen auf die Beine stellen, ist stets gut besucht. Premi und Barsha aus Nepal konnten sich am Wochenende davon einen Eindruck verschaffen. Viele Eltern kamen, um ihre Kinder auf der Bühne zu feiern.© Carina Bahl

Isernhagen

Nepal zu Gast in Altwarmbüchen

Das ist schon mehr als ein Hauch von Nepal, der in Altwarmbüchen weht, wenn an einem Wochenende im Jahr das gelbe Schild „Kiran Kinderhaus“ an der Grundschule Hunderten Besuchern den Weg zum Benefizfest zeigt.