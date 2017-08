Marktleiter Kevin Schneevoigt sortiert Tee in die Regale.© Jarolim-Vormeier

Kirchhorst

Kassierer tragen künftig Weste und Krawatte

Während Marktleiter Kevin Schneevoigt Marmelade, Tee und anderes in die Regale packt, wird in seinem Büro noch an der Software für seinen Computer getüftelt: Der neue größere Supermarkt in Kirchhorst steuert auf die Eröffnung zu.