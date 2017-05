Im morgendlichen Berufsverkehr schiebt sich eine Fahrzeugschlange im Schritttempo durch Isernhagen H.B.© Frank Walter

Langer Stau

Ortsdurchfahrt Isernhagen immer noch gesperrt

Die Sperrung der Ortsdurchfahrt in Isernhagen K.B./N.B. ist immer noch nicht aufgehoben. Dies sorgte am Montagmorgen im Berufsverkehr für einen langen Stau: Wer von Großburgwedel in Richtung Langenhagen unterwegs war, musste sich gedulden.