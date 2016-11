Christoph Buchfink lässt in der Thies'schen Scheune die Puppen sprechen.© Frank Walter

Isernhagen N.B.

Fast 500 fiebern mit Ferdinand

Das Scheunentheater auf dem Hof Thies gehört in Isernhagen zum Start in die Adventszeit wie der erste Glühwein. Fast 500 Menschen ließen sich die einmalige Atmosphäre auch in diesem Jahr nicht entgehen.