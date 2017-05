Auf dem Podium diskutieren Christiane Hinze (von links), Jens Könecke, Christina Bielefeld und Björn Försterling.© Jarolim-Vormeier

Isernhagen

Realschule: Nach den Ferien genug Lehrer

Am absoluten Tiefpunkt nur 85 Prozent Lehrerversorgung an der Realschule und auch aktuell keine Vertretungslehrer in Sicht – diese Meldung hatte Isernhagens Liberale alarmiert. Zu einem Diskussionsabend der FDP über die weiterführenden Schulen kamen 30 Interessierte.