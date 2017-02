Arpad Bogya ernennt Ute Splinter-Kempter zur stellvertretenden Ortsbrandmeisterin von Isernhagen F.B.© Feuerwehr

Isernhagen

Lehrgänge bleiben Mangelware

Die Dienstversammlung der Gemeindefeuerwehr Isernhagen bringt einmal pro Jahr gesammelt aufs Tableau, was die Ehrenamtlichen in den acht Feuerwehren der sieben Ortsteile so alles leisten. Und das ist beachtlich.