Isernhagen

Einbrecher dringen in Tierarztpraxis ein

Drei Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Tierarztpraxis am Dannhornweg in Isernhagen F.B. eingestiegen. In Kirchhorst kam es zu drei Fahrzeugaufbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen.