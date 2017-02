Timm Jacobsen, Jurist aus Isernhagen N.B., soll neuer CDU-Parteichef in Isernhagen werden.© Alfred Hanslik

Isernhagen

Timm Jacobsen soll die CDU führen

Beim CDU-Gemeindeverband Isernhagen steht ein Wechsel an der Spitze an: Nach 14 Jahren als Vorsitzender will Burkhard Kinder nicht mehr kandidieren. Für ihn soll Timm Jacobsen übernehmen, Jurist aus Isernhagen N.B.