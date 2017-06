The Brandos treten an diesem Donnerstag in der Blues Garage auf.© privat

Isernhagen

Blues Garage bietet viel vor der Sommerpause

Fans der Blues Garage erwartet in den nächsten Tagen wieder ein rappelvolles Programm. Den Anfang machen am Donnerstag, 15. Juni, „The Brandos“, die sich namentlich an Schauspieler Marlon Brando anlehnen.