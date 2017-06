Das Amtsgericht Burgwedel hat einen Isernhagener zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er Cannabis im Keller angebaut hatte.© Symbolbild

Isernhagen

Cannabis-Zucht im Keller fliegt auf

90 Tagessätze à 20 Euro: So lautet das Urteil für einen Isernhagener, der in seinem Keller Cannabispflanzen gezüchtet hat. Die Strafe hätte am Donnerstag im Amtsgericht Burgwedel deutlich höher ausfallen können, hätte der Mann sich nicht als absoluter Laie in der Drogenaufzucht dargestellt.