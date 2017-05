Die Fahrt der 85-Jährigen endete im Gartenteich.© Elsner

Gas- und Bremspedal verwechselt?

85-Jährige fährt in den Gartenteich

Von der Garage direkt in den Gartenteich: Eine kurze Autofahrt endete am Donnerstag in Isernhagen N.B. in einem Gartenteich – und für die 85-jährige Fahrerin im Krankenhaus. Warum die Frau das Fahrzeug dorthin steuerte, ist noch unklar.