Ilka Brüggemann unterhält die Zuhörer mit ihrem natürlichen Humor und einem ansteckenden Lachen.© Jürgen Zimmer

Isernhagen F.B.

Platt, aber nicht platt…

"Is dat to glöven“, fragte die Radiomoderatorin Ilka Brüggemann am Freitagabend kopfschüttelnd auf Plattdüütsch im Kulturkaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. - und unterhielt die Zuhörer auch mit ihrem natürlichen Humor und einem ansteckenden Lachen.