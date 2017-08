Zeugen haben die Polizei auf die Spur eines Unfallverursachers gebracht.© imago stock&people

| Frank Walter

Isernhagen H.B.

Hinweis führt zum Geflüchteten

Gleich zweimal haben Autofahrer in den vergangenen Tagen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Isernhagen H.B. Verkehrsunfälle verursacht und sind dann einfach davongefahren. In einem Fall führten Zeugen die Polizei auf die Spur des Geflüchteten.