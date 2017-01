Hauptversammlung der Feuerwehr Isernhagen K.B.© privat

Isernhagen F.B./K.B.

Feuerwehren blicken zurück und voraus

Gleich zwei Feuerwehren haben sich am Wochenende zu ihren Jahresversammlungen getroffen: Am Freitagabend Isernhagen F.B., am Sonnabend dann Isernhagen K.B. In beiden Versammlungen wurde zurück- und nach vorn geschaut.