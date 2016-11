Die am Dorfplatz etwas versteckt stehende Kapelle Engensen ist aus Findlingen und Raseneisensteinen errichtet. Links der 1912 angebaute Klassenraum.© Jürgen Zimmer

Engensen

Sakralbau diente einst als Klassenzimmer

Burgwedels alte Häuser können Geschichte(n) erzählen: In einer Serie stellen wir in loser Folge eine Auswahl der steinernen Zeitzeugen vor. Diesmal geht es um die Kapelle in Engensen.