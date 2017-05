Denkmalgeschützt und mit nur fünf Klassenzimmern: die Grundschule Neuwarmbüchen.© Frank Walter

Neuwarmbüchen

Es wird voll in der Grundschule

Wenige Jahre ist es her, da drohte die Grundschule Neuwarmbüchen ihre Eigenständigkeit zu verlieren, weil die Schülerzahlen eingebrochen waren. Jetzt schlägt das Pendel in die andere Richtung aus: In den nächsten Jahren könnte der Platz knapp werden im Schulhaus.