Wegen eines vermeintlichen Wohnungsbrands ist die Feuerwehr Isernhagen am Montagabend mit einem Großaufgebot in H.B. im Einsatz.© Frank Walter

Isernhagen H.B.

Großalarm für die Retter

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Montagabend zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand mit einer vermissten Person in Isernhagen H.B. ausgerückt. In der Wohnung fanden sich jedoch weder die Bewohnerin noch ein Feuer.