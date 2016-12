Der Chor Good News singt in der ausverkauften Christophorus-Kirche in Altwarmbüchen.© Jürgen Zimmer

Altwarmbüchen

Good News: Garant für volle Kirche

Mit seinem Weihnachtskonzert hat der Isernhagener Chor Good News am Sonntagabend die Zuhörer in der ausverkauften Christophorus-Kirche in Altwarmbüchen begeistert.