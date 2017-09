Die Ortsfeuerwehr Isernhagen H.B. musste nachts zu einem Einsatz am Rehbocksweg ausrücken.© Jens Kalaene

| Frank Walter

Isernhagen H.B.

Gaskocher löst Feueralarm aus

Nächtlicher Feueralarm in Isernhagen H.B.: Der Warnton eines Feuermelders in einer Wohnung am Rehbocksweg hat in der Nacht zu Dienstag die Ortsfeuerwehr auf den Plan gerufen.