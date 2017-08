Gundula König stellt alle Facetten des Lebens tänzerisch dar – am 9. September zu erleben im Isernhagenhof.© privat

| Frank Walter

Isernhagen F.B.

Flamenco erzählt vom Wandel des Lebens

Das Ensemble La Reina Flamenco will am Sonnabend, 9. September, ab 20 Uhr im Isernhagenhof in F.B. mit Musik, Tanz und Darstellung auf mitreißende Art vom Wandel des Lebens erzählen.