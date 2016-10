Die Feuerwehr hat die Schlange kurzerhand aus ihrem Versteck gespült.© Feuerwehr/Montage

Isernhagen

Eineinhalb Meter lange Schlange in Garten entdeckt

Die Feuerwehr in Isernhagen musste am Mittwoch zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken: Eine Frau hatte eine eineinhalb Meter lange Schlange in ihrem Garten entdeckt. Die Feuerwehr spülte die Ringelnatter mit Wasser aus ihrem Versteck in einem Rohr und brachte sie zu den Kiesteichen.