Die Rettung für das Kleinkind kam in Gestalt der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen.© Symbolbild

| Frank Walter

Altwarmbüchen

Feuerwehr befreit Kleinkind aus Auto

Ein kurzer unachtsamer Moment hat am Dienstagnachmittag in der Wietzeaue in Altwarmbüchen einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Kleinkind war in einem Auto gefangen.