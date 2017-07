Die Feuerwehr muss am Dienstagabend zu einem Einsatz an die Dieselstraße in Isernhagen N.B. ausrücken.© Feuerwehr

Isernhagen

Feuerwehr löscht Wäscherei in Isernhagen N.B.

Mit 45 Einsatzkräften waren die Feuerwehren aus allen vier Altdörfern sowie aus Altwarmbüchen am Dienstagabend im Einsatz, um einen Brand in einer Wäscherei an der Dieselstraße zu löschen. Die Ursache ermittelt nun die Polizei.