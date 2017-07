Die Feuerwehr Altwarmbüchen ist am Dienstagnachmittag im Hochwassereinsatz am Möbelhaus Höffner.© Feuerwehr

Altwarmbüchen

Feuerwehr muss auch daheim Sandsäcke füllen

Die Regionsbereitschaft V der Feuerwehr ist seit Dienstagabend im Hochwassereinsatz in Hildesheim im Einsatz, aber auch in Isernhagen gab es für die Feuerwehr Altwarmbüchen am Dienstagabend und Mittwochfrüh schon viel zu tun.