Das A2-Center musste nach einem Feueralarm evakuiert werden.© Archiv

| Frank Walter

Altwarmbüchen

Feueralarm: A2-Center evakuiert

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Malheur in einer Imbissküche hat am Dienstagvormittag dazu geführt, dass mehrere Hundert Mitarbeiter und Kunden aus dem A2-Center in Altwarmbüchen evakuiert werden mussten.