Vatertag am Hufeisensee

Feiernde liefern sich Handgemenge mit der Polizei

Nicht überall ist der Vatertag bislang friedlich verlaufen. Am Hufeisensee in Isernhagen gab es am Nachmittag eine erste Auseinandersetzung mit der Polizei, als Feiernde mit den Beamten aneinander gerieten.