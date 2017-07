2016 waren Vogtländer zu Gast im Erzählcafé auf dem Wöhler-Dusche-Hof. In diesem Jahr geht es um die Feuerwehr, Bauernverträge und die Landwirtschaft.© Archiv

Isernhagen

Erzählcafé öffnet wieder im Bauernhausmuseum

Das beliebte Erzählcafé auf dem Wöhler-Dusche-Hof in Isernhagen N.B. geht am Sonntag, 30. Juli, in die nächste Runde: Besucher dürfen sich ab 15 Uhr im Bauernhausmuseum auf Erfahrungsberichte, Erlebnisse, Anekdoten und Eindrücke rund um die Themen Freiwillige Feuerwehr Isernhagen, Bauernverträge und Landwirtschaft freuen.