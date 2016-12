16 Jahre gemeinsam in der Verwaltungsleitung: Frank Niemeier (links) und Arpad Bogya.© Frank Walter

Isernhagen

Abschied nach 16 Jahren

Rund 220 Gäste waren am Dienstag in den Isernhagenhof geladen, um Isernhagens Ersten Gemeinderat Frank Niemeier in den Ruhestand zu verabschieden. 16 Jahre lang hatte dieser im Rathaus zahlreiche Großprojekte mitverantwortet.