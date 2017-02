Stolz zeigen die Kinder aus dem Jugendtreff Kirchhorst ihre Spende für das Aegidiushaus.© Frank Walter

Isernhagen

Jugendtreff spenden für Kinder

Die Kinder vom Jugendtreff in Kirchhorst hatten für ihr Herbstfest eine Spielerallye und eine Tombola organisiert und unzählige Lose an die Besucher verkauft. Doch statt den Erlös für Spielsachen oder ähnliches zu verwenden, haben sie an andere gedacht – und die 337 Euro jetzt an das Aegidius-Haus in Hannover gespendet.